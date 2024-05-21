Суспільство

У Генштабі підтвердили ураження російського ракетного корабля “Циклон”

21 Травня 2024 17:10
читать на русском →
війна, крим
Малий ракетний корабель проєкту 22800 "Циклон"на церемонії введення в стрій, 12 червня 2023 року / Скриншот з відео

У ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель “Циклон”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель “Циклон” проекту 22800”, – йдеться у повідомленні.

“Циклон” є корветом проєкту 22800 “Каракурт”, його прийняли на озброєння в липні 2023 року.

“Циклон” може брати до 8 ракет “Калібр”, що заряджаються в універсальну пускову установку. Також “Циклон” озброєний 76-мм артустановкою в носовій частині і морською версією комплексу “Панцир-МЕ” із заявленою дальністю стрільби ракетами до 20 км і висотою ураження цілі до 15 км.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Травня 2024 17:10

У Генштабі підтвердили ураження російського ракетного корабля “Циклон”
21 Травня 2024 18:11

ССО за декілька тижнів знищили пів дивізіону російських ЗРК “Бук”
21 Травня 2024 17:47

З початку повномасштабного вторгнення понад 52 тисячі людей зникли безвісти, – Лубінець
21 Травня 2024 16:38

У додатку Резерв+ авторизувалися вже понад мільйон користувачів
21 Травня 2024 16:15

Росіяни за три дні хотіли наблизитися до Харкова, – The Economist
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
усі думки