У Генштабі підтвердили ураження російського ракетного корабля “Циклон”

У ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель “Циклон”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель “Циклон” проекту 22800”, – йдеться у повідомленні.

“Циклон” є корветом проєкту 22800 “Каракурт”, його прийняли на озброєння в липні 2023 року.

“Циклон” може брати до 8 ракет “Калібр”, що заряджаються в універсальну пускову установку. Також “Циклон” озброєний 76-мм артустановкою в носовій частині і морською версією комплексу “Панцир-МЕ” із заявленою дальністю стрільби ракетами до 20 км і висотою ураження цілі до 15 км.