У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Ростовській області 

У ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтобазі “Атлас” у Ростовській області РФ, в результаті чого виникла пожежа з кількома осередками займання.

Це вже друга атака на цей об’єкт, нагадали у Генштабі ЗСУ.

“Атлас” є важливою частиною російського військово-промислового комплексу, який постачає нафтопродукти для армії РФ.

Окрім того, в рамках операції з виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, було знищено радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу “Бук-М3” на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Ці операції виконували підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у тісній співпраці з іншими складовими Сил оборони.