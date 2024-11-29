Суспільство

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Ростовській області 
29 Листопада 2024 11:02
читать на русском →
війна
Пожежа на нафтобазі "Атлас" в Ростовській області / Фото з соцмереж

У ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтобазі “Атлас” у Ростовській області РФ, в результаті чого виникла пожежа з кількома осередками займання.

Це вже друга атака на цей об’єкт, нагадали у Генштабі ЗСУ.

“Атлас” є важливою частиною російського військово-промислового комплексу, який постачає нафтопродукти для армії РФ.

Окрім того, в рамках операції з виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, було знищено радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу “Бук-М3” на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Ці операції виконували підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у тісній співпраці з іншими складовими Сил оборони.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Листопада 2024 10:53

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня: які зміни очікують українців
29 Листопада 2024 12:01

Meta стане ключовим партнером України у впровадженні ШІ
29 Листопада 2024 11:02

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Ростовській області 
29 Листопада 2024 09:24

Україна всю ніч відбивалася від російських дронів
29 Листопада 2024 08:43

Учорашній масований ракетний удар був націлений на підстанції, які живлять АЕС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки