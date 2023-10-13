У Газі вже налічується 1500 загиблих, в Ізраїлі – 1300, щонайменше 3200 людей поранено

Кількість загиблих внаслідок ударів Ізраїлю у Газі перевищила 1500 людей, в Ізраїлі кількість загиблих внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу становить близько 1300 людей.

Про це пише видання The Times of Israel.

Міністерство охорони здоров’я Гази, яким керує ХАМАС, заявляє, що 1 537 палестинців загинули і ще 6 612 отримали поранення в результаті ізраїльських авіаударів по сектору з моменту початку бойових дій 7 жовтня, зазначає видання. Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила близько 1 500 бойовиків на ізраїльській території.

За даними “Аль-Джазіри”, внаслідок нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинули щонайменше 1300 людей, щонайменше 3 200 — поранені.