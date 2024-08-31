Кримінал

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію
31 Серпня 2024 17:38
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обстріли, харків
Наразі у Харкові ліквідовують наслідки ворожих прильотів. Частину багатоповерхівки, по якій влучив КАБ, розберуть / Фото Радіо Свобода

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію на місцях удару КАБами, якого росіяни завдали 30 серпня. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«97 людей травмовано та 6 загинули внаслідок вчорашнього удару по Харкову. Пошуково-рятувальна операція завершилась», – зазначив Синєгубов в ефірі телемарафону.

За словами очільника ОВА, наразі умісті ліквідовують наслідки ворожих прильотів. Частину багатоповерхівки, по якій влучив КАБ, розберуть.

«20 жителів звернулися за допомогою в розселенні. Для таких випадків у нас передбачені спеціальні місця тимчасового проживання. Інші люди знайшли житло самостійно», – додав Синєгубов.

30 серпня росіяни вдарили КАБами по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Зокрема, ворог влучив у багатоповерхівку, а також пошкодив освітню установу. Серед загиблих та поранених є діти. Зокрема, через російський удар загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.


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