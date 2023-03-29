У Харкові затримано військових, які за гроші допомагали ухилянтам

Працівники ДБР затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військовослужбовців територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Вартість послуг ділків становила від 3 до 5 тис. доларів США. За ці гроші вони обіцяли потенційним «клієнтам» організувати їм відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову.

“ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років”, – повідомили правоохоронці.

На зустріч вони принесли вже готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями.

ДБР вивчає походження цих документів. Вживаються заходи щодо встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину.