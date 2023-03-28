Суспільство

У Харкові закриють частину кладовищ для відвідування

28 Березня 2023 12:42
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харків, міни

У місті Харкові напередодні великодніх свят та поминальних днів низка кладовищ буде закрита для відвідування через високу мінну небезпеку.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, перелік цих об’єктів невдовзі опублікують.

«Харків’яни знатимуть, які кладовища можна відвідувати, а які – поки що ні. Є небезпека, що на деяких кладовищах залишилися міни та снаряди. Передусім ми маємо бути обережними, аби зберегти життя людей», – наголосив мер.

Зокрема, через мінну небезпеку зараз заборонено відвідувати міське кладовище №17.

Зазначимо, що Харківська область і досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над розв’язанням цієї проблеми, але пріоритетним є розмінування житлових будинків.


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