Суспільство

У Харкові за добу сталися три побутові пожежі У Харкові за добу сталися три побутові пожежі, двох людей шпиталізували. Про це повідомляється у зведенні обласного управління рятувальників. Внаслідок пожежі по вулиці Клочківській, де на балконі горіли домашні речі, власник квартири отруївся чадним газом, але від шпиталізації відмовився.

Об 11:52 рятувальники виїхали на гасіння пожежі на проспекті Петра Григоренка: горіли домашні речі. Пожежники відшукали у задимленій квартирі 84-річну жінку, вона отруїлася чадним газом, її передали медикам. Також пожежники врятували двох котів та одну собаку. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електромережі.

На вулиці Косарєва врятували 68-річного чоловіка, який отруївся чадним газом: у квартирі загорівся диван. Чоловіка госпіталізували, повідомили у ДСНС.



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