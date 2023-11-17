Суспільство

У Харкові за добу сталися три побутові пожежі

17 Листопада 2023 08:42
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дснс, пожежа

У Харкові за добу сталися три побутові пожежі, двох людей шпиталізували. Про це повідомляється у зведенні обласного управління рятувальників.

  • Внаслідок пожежі по вулиці Клочківській, де на балконі горіли домашні речі, власник квартири отруївся чадним газом, але від шпиталізації відмовився.
  • Об 11:52 рятувальники виїхали на гасіння пожежі на проспекті Петра Григоренка: горіли домашні речі. Пожежники відшукали у задимленій квартирі 84-річну жінку, вона отруїлася чадним газом, її передали медикам. Також пожежники врятували двох котів та одну собаку. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електромережі.
  • На вулиці Косарєва врятували 68-річного чоловіка, який отруївся чадним газом: у квартирі загорівся диван. Чоловіка госпіталізували, повідомили у ДСНС.

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