У Харкові внаслідок ракетної атаки пошкоджено 72 будівлі

У Харкові через ранковий обстріл РФ пошкоджені 72 будівлі, майже всі – житлові.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.

«Внаслідок ракетного обстрілу РФ центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі. З них – 69 житлові будинки», – йдеться у дописі.

За попередніми підрахунками міськради, пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 – у місцях загального користування, чотири покрівлі. Наразі віконні отвори закривають ОСБ-плитами.

«Комунальники вже обстежили 12 будівель, і ці роботи тривають», – зазначили в мерії.