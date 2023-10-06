У Харкові внаслідок ракетної атаки пошкоджено 72 будівлі

У Харкові через ранковий обстріл РФ пошкоджені 72 будівлі, майже всі – житлові.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.
«Внаслідок ракетного обстрілу РФ центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі. З них – 69 житлові будинки», – йдеться у дописі.
За попередніми підрахунками міськради, пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 – у місцях загального користування, чотири покрівлі. Наразі віконні отвори закривають ОСБ-плитами.
«Комунальники вже обстежили 12 будівель, і ці роботи тривають», – зазначили в мерії.