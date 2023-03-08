Економіка

У Харкові вмикають 25% мереж зовнішнього освітлення

8 Березня 2023 18:52
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харків, світло

Напередодні, 7 березня, у Харкові вперше за час повномасштабної війни увімкнули вуличне освітлення у центральній частині міста та на центральних магістралях.

Як повідомили в КП «Міськсвітло», на теперішній час працює приблизно 25% мереж. Станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій.

«В основному, це аварії на кабельних мережах та локальне негоріння окремих світлоточок. У роботі залишаються три заявки з відновлення освітлення, які будуть закриті до сьогоднішнього ввімкнення», – зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, що у вівторок вуличне освітлення працювало у тестовому режимі – з 18:00 до 19:30. Поступово географію увімкнень планують розширювати, а час роботи вуличних ліхтарів – збільшувати.


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У Харкові вмикають 25% мереж зовнішнього освітлення
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