У Харкові відбулася всеукраїнська прем’єра фільму “Повернення. Василь Кричевський”

Всеукраїнська прем’єра фільму «Повернення. Василь Кричевський» пройшла в Харкові з пресконференцією його творців, які приїхали з Києва, щоб представити харківським глядачам кінопритчу студії «Телекон» і благодійного фонду «ДАР» до 150-річчя видатного українського художника та архітектора Василя Кричевського. Це насправді для нашого прифронтового міста унікальна подія, адже загальнонаціональна прем’єра відбувається не в столиці, а саме в Харкові, де Василь Кричевський жив, розпочинав свою діяльність і плідно працював…

Це початок всеукраїнського туру прем’єрних показів стрічки містами, де жив і працював Василь Кричевський. У фільмі знявся його онук, майстер декоративного мистецтва Василь Лінде-Кричевський, який приїжджав із США в Україну для зйомок, які проходили в Харкові, Києві, Полтаві, Опішні, Каневі, Одесі, Львові тощо.

Загальнонаціональна прем’єра відбулася за участю харківських глядачів і митців, а також авторів стрічки: режисера Сергія Заболотного, продюсерки Валентини Подгорної, оператора-постановника Павла Попкова. В організації та проведенні прем’єри допомагав відомий харківський журналіст і кінознавець Ігор Жуков, який також виступив і ведучим-модератором цієї культурно-мистецької події. Після всеукраїнської прем’єри в Харкові вони проведуть покази і творчі зустрічі в інших містах, де знімався фільм і працював Василь Кричевський.

Ідея спільного проведення прем’єри в Харкові народилися в ефірі проєкту «Культурна Перемога» Ігоря Жукова, присвяченому вітчизняним митцям, творчим здобуткам і культурним подіям у лихоліття війни, під час подкасту з режисером фільму Сергієм Заболотним і стало ексклюзивною новиною, про яку громадськість дізналася з першого випуску.

Знімальна група кінопритчи «Повернення. Василь Кричевський» працювала над стрічкою понад 7 років. Всесвітньо відома студія «Телекон» знімала документальні фільми і серіали, зокрема ще й для всеукраїнських телеканалів («Собор на крові», «Хлібна гільйотина», «Дзеркало історії» та ін.), і співпрацювала із зарубіжними медіа-гігантами «BBC», «CBC» тощо.

Режисер фільму – Сергій Заболотний, відомий своїми режисерськими («Свідок Женя», «Чорнобиль 3828») і продюсерськими роботами («1945», «Плавильний котел»).

Сценарій написав Ігор Кобрин – уславлений режисер, автор знаменитих документальних фільмів «Собор на крові», «Хлібна гільйотина», «1941: Заборонена правда».

Продюсерка Валентина Подгорна – голова благодійного фонду «ДАР», продюсерка декількох документальних фільмів і відома в Харкові театральною діяльністю, зокрема в театрі «Мадрігал».

Оператор-постановник – Павло Попков, який знімав нашумілі українські та міжнародні документальні фільми «Маріуполь – місто нескорених», «Ніл Хасевич. Мистецтво волі», «Yuriy, el ceramista».

Художником-постановником виступив Сергій Маслобойщиков – відомий сценограф, кіно- та театральний режисер (вистави «Verba» за «Лісовою піснею» Лесі Українки, «За двома зайцями», фільми «Шум вітру», «Свій голос»).

Музику до фільму написали Сергій Фоменко (популярний музикант, співак, композитор і автор пісень, лідер гурту «Мандри») та Роман Гриньків (славнозвісний бандурист, лавреат численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів).

Графіку зробив харків’янин Олексій Чекаль – автор офіційної символіки Православної Церкви України, знаний у світі каліграф, дизайнер, який працював над проєктами для Вселенського патріарха Варфоломія, Оксфордського університету…

Після прем’єрного показу фільму «Повернення. Василь Кричевський» всі охочі на пресконференції змогли поставити питання його авторам, а також поділитися враженнями від перегляду. Всі були одностайні, що це дуже незвичайно кіно, яке дивишся на одному диханні, і гідне участі в міжнародних кінофестивалях.

Афіша фільму для прем’єри створив Віталій Шостя – відомий графік-плакатист, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. Співзасновник «Літературної резиденції «Слово» в легендарному письменницькому будинку в Харкові, видавець Олександр Савчук виступив консультантом стрічки. На пресконференції він вручив авторам фільму мистецькі подарунки за ескізами Василя Кричевського.

Василь Григорович Кричевський (1873-1952) – видатний український художник, графік, архітектор, етнограф, майстер декоративно-ужиткового мистецтва, сценограф, мистецтвознавець, педагог, фундатор стилю українського модерну в національній архітектурі, один з перших дизайнерів українських шрифтів, ініціатор створення будинку-музею Т. Г. Шевченка в Києві, один із засновників і професор Української академії мистецтв, архітектор Полтавського земства, Київського будинку письменників «Роліт», Канівського музею на могилі Тараса Шевченка, автор пам’ятника Михайлу Грушевському, автор національного герба України «Тризуба» (за часів УНР малий герб України), який остаточно був затверджений символом нашої держави 1992 року…

Також Василь Кричевський оформлював вистави театру Миколи Садовського, графічно оформив значну кількість книг, серед яких «Історія України», «Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII ст.» Михайла Грушевського, «Краса і сила» Володимира Винниченка та багато інших. У 1920-30 рр. працював у кіно над 12 фільмами, зокрема «Звенигора» Олександра Довженка.

Всього в Харкові Василь Кричевський прожив 21 рік і спроєктував понад 300 будинків, працював у нашому місті з архітекторами Сергієм Загоскіним, Альфредом Шпігелем, Олексієм Бекетовим.

Але, попри колосальний внесок Василя Кричевського в розвиток української культури, радянська влада намагалася викреслити ім’я геніального харківського митця з історії.

Цього року до 150-річчя від дня народження Василя Кричевського по всій Україні відбувалися виставки, урочисті заходи, лекції, присвячені видатному українському митцю. У Києві, Полтаві, Сумах, Вінниці та в інших містах… «Укрпошта» випустила нову ювілейну марку з Василем Кричевським. З нагоди ювілейної дати Український інститут національної пам’яті створив 10 просвітницьких інтернет-слайдів. Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Василь Кричевський». У Харкові зараз відбулася загальнонаціональна прем’єра фільму «Повернення. Василь Кричевський», і далі його автори відправляються у всеукраїнський тур показів стрічки містами, де жив і працював видатний митець. Наступним місцем показу стане Полтава.