У Харкові тривають рятувальні роботи після російського удару: під завалами багатоповерхівки може бути дитина і чоловік

Росіяни ввечері 30 жовтня вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові. Під завалами продовжують шукати людей.

Внаслідок авіаудару у Харкові був зруйнований підʼїзд багатоповерхівки. Загинула дитина, щонайменше 35 осіб отримали поранення.

“Розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди”, – зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як повідомив начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Артем Астахов, під завалами може бути дві людини – чоловік і дитина.