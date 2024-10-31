Кримінал

У Харкові тривають рятувальні роботи після російського удару: під завалами багатоповерхівки може бути дитина і чоловік
31 Жовтня 2024 09:44
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дснс, обстріли
Руйнування багатоповерхівки на Салтівці у Харкові після російського удару / Фото: Суспільне

Росіяни ввечері 30 жовтня вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові. Під завалами продовжують шукати людей.

Внаслідок авіаудару у Харкові був зруйнований підʼїзд багатоповерхівки. Загинула дитина, щонайменше 35 осіб отримали поранення.

“Розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди”, – зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як повідомив начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Артем Астахов, під завалами може бути дві людини – чоловік і дитина.


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