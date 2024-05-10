Суспільство

У Харкові та області триває найдовша повітряна тривога

10 Травня 2024 18:38
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війна
Ілюстративне фото / Суспільне

Повітряна тривога у Харкові та області триває вже понад 9 годин.

Повітряну тривогу оголосили о 09:03 10 травня. Станом на 18:30 вона триває 9 годин 27 хвилин.

Тривалість найдовшої повітряної тривоги до цього була 9 годин 11 хвилин, повідомляє “Суспільне”.

На 10 травня у Харківській області пролунало 4154 повітряних тривог, свідчать дані системи alerts.

Середня тривалість тривоги у Харківській області складає 51 хвилину.

Харківщина — на другому місці серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог. На першому місці — Донеччина.


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