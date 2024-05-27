У Харкові сьогодні день жалоби 

27 травня у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими в результаті російської атаки на гіпермаркет “Епіцентр”.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

“27-ме травня оголошене днем жалоби в місті Харкові.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов”, – йдеться в повідомленні.

На знак скорботи за загиблими внаслідок ворожого удару 25 травня по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також сьогодні заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування.