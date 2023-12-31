Суспільство

У Харкові розпочали ліквідацію наслідків повітряних ударів

31 Грудня 2023 12:51
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ракетний удар, харків

Внаслідок обстрілів міста Харкова 29-31 грудня були пошкоджені 77 будівель.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, найбільше руйнацій зафіксовано в Київському районі. Також постраждали будівлі в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах.

Станом на 10:00 налічується 68 пошкоджених житлових будинків. Зокрема, у квартирах були вибиті 872 вікна, ще 342 – в місцях загального користування (близько 300 вікон комунальники вже закрили). Також були пошкоджені сім покрівель, на шести вже провели аварійні ремонтні роботи. Крім того, в деяких будинках відключено електро- та газопостачання. Опаленням забезпечені всі будинки.

Також були зафіксовані руйнації дев’яти нежитлових будівель у Київському та Холодногірському районах. Зокрема, були пошкоджені 224 вікна та одна покрівля.

Бригади КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» та інші комунальні служби продовжують усувати наслідки обстрілів – ремонтують покрівлі, фасади, закривають вибиті вікна та двері. Триває обстеження будівель на наявність інших пошкоджень.


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