У Харкові почались громадські обговорення щодо перейменування вулиць

З 27 березня по 28 квітня на сайті міської ради можна проголосувати “за” чи “проти” перейменування топонімів Харкова.
Нині на сайті є опитування щодо перейменування п’яти вулиць:
- вулиці Плеханівській пропонують присвоїти ім’я Георгія Тарасенка;
- вулиці Державінської — ім’я Дмитра Коцюбайла;
- вулиці Броненосця Потьомкіна — ім’я Олега Громадського;
- вулиці Студентській — ім’я Василя Тація;
- скверу по вулиці Конторській — ім’я Владислави Черних.
Проголосувати за перейменування можна, вказавши ПІБ, місце проживання та електронну адресу.
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