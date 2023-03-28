Суспільство

У Харкові почались громадські обговорення щодо перейменування вулиць З 27 березня по 28 квітня на сайті міської ради можна проголосувати “за” чи “проти” перейменування топонімів Харкова. Нині на сайті є опитування щодо перейменування п’яти вулиць: вулиці Плеханівській пропонують присвоїти ім’я Георгія Тарасенка;

вулиці Державінської — ім’я Дмитра Коцюбайла;

вулиці Броненосця Потьомкіна — ім’я Олега Громадського;

вулиці Студентській — ім’я Василя Тація;

скверу по вулиці Конторській — ім’я Владислави Черних. Проголосувати за перейменування можна, вказавши ПІБ, місце проживання та електронну адресу. Поділитися:



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