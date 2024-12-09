У Харкові планують знести  26 пошкоджених росіянами будинків

У Харкові 26 будинків, які зазнали пошкоджень через російські обстріли, визнано такими, що не підлягають відновленню. Їх планують знести, а на їхньому місці збудувати нові.

Про це в етері телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов.

“Цього року ми ставили за мету відбудувати приблизно 100 будинків, і майже всі роботи планується завершити до кінця року. Але цього недостатньо, і ми це розуміємо. Тому будемо й далі відбудовувати житлові будинки, в тому числі ті, які зазнали дуже серйозних руйнацій”, – сказав мер.

Терехов також зазначив, що люди звикли до районів, де жили раніше, адже вони були облаштовані всім необхідним — дитячими майданчиками, школами та стадіонами. Щоб зберегти ці зручності для мешканців, нові багатоповерхівки зводитимуть саме на місці зруйнованих будинків.