Харків

У Харкові на безпечних зупинках облаштують пункти обігріву

12 Листопада 2022 11:25
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укриття, харків

На базі 25 зупинок громадського транспорту, які є укриттям від обстрілів, облаштують пункти обігріву, повідомляють у Харківській МР.

Сьогодні, 12 листопада, Харківський міський голова Ігор Терехов показав, як вони виглядатимуть. За його словами, на вході будуть розстібні двері для збереження тепла, а у передбаннику – розетки для зарядки гаджетів. Там же в електрочайнику можна нагріти воду для чаю.

Мер нагадав, що такі укриття у Харкові почали встановлювати після масованих ударів по зупинках громадського транспорту. Безпечні зупинки обладнані 24 сидячими місцями, але у разі потреби павільйон зможе прийняти до 50 осіб.

«Ворог сподівається використати холод як знаряддя тортур та зброю для знищення українців. Але спільними зусиллями ми не дамо йому це зробити. Вистоємо і переможемо», – наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, у місті вже змонтували понад 10 таких укриттів. Перші безпечні зупинки встановили у місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Зокрема, зупинки-укриття вже є на Північній Салтівці та вул. 23 Серпня.


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