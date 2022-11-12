У Харкові на безпечних зупинках облаштують пункти обігріву

На базі 25 зупинок громадського транспорту, які є укриттям від обстрілів, облаштують пункти обігріву, повідомляють у Харківській МР.

Сьогодні, 12 листопада, Харківський міський голова Ігор Терехов показав, як вони виглядатимуть. За його словами, на вході будуть розстібні двері для збереження тепла, а у передбаннику – розетки для зарядки гаджетів. Там же в електрочайнику можна нагріти воду для чаю.



Мер нагадав, що такі укриття у Харкові почали встановлювати після масованих ударів по зупинках громадського транспорту. Безпечні зупинки обладнані 24 сидячими місцями, але у разі потреби павільйон зможе прийняти до 50 осіб.



«Ворог сподівається використати холод як знаряддя тортур та зброю для знищення українців. Але спільними зусиллями ми не дамо йому це зробити. Вистоємо і переможемо», – наголосив Ігор Терехов.



Нагадаємо, у місті вже змонтували понад 10 таких укриттів. Перші безпечні зупинки встановили у місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Зокрема, зупинки-укриття вже є на Північній Салтівці та вул. 23 Серпня.