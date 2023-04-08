У Харківському районі евакуюють дітей із деокупованих громад

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в регіоні щодня допомагають виїхати людям із населених пунктів, які розташовані вздовж лінії розмежування.

Як розповів директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, упродовж останніх двох тижнів з території Харківського району евакуювали 26 дітей. Наразі процес добровільної евакуації триває, повідомляють в ОДА.

Зокрема, завдяки ефективній координації обласної військової адміністрації, органів місцевої влади та волонтерів 6 березня з прикордонного села Борисівка Харківського району вдалося вивезти 15-річного підлітка.

«Впродовж кількох тижнів представники районної та міської адміністрацій щодня відвідували населений пункт, де проживає хлопець, та вмовляли його покинути небезпечну територію, аби зберегти його здоров’я і життя. Підліток категорично відмовлявся покидати домівку», – зазначив Іван Сокол.

Як розповів керівник громадської організації «Я врятований» Дмитро Ложенко, дізнавшись про складну ситуацію, волонтери негайно вирішили допомогти.

«При взаємодії з обласною військовою адміністрацією наші хлопці поїхали туди, зустрілися з Євгеном, поспілкувалися і домовилися про добровільну евакуацію. Тепер він у відносній безпеці. Триває процес адаптації хлопця», – розповів Дмитро Ложенко.

За словами 15-річного Євгена, в селі залишилася його бабуся, якій він допомагав по господарству.

«Мені не хотілося покидати свій дім. Майже весь час я займався домашніми справами. Коли був інтернет, відвідував шкільні уроки онлайн, але частіше зв’язку немає. Я розумію, що у селі небезпечно, тож якийсь час житиму з батьком у Харкові. За першої ж можливості хочу повернутися у село», – розповів Євген.

Наразі сім’я Євгена перебуватиме в одному з міських гуртожитків, де створені необхідні умови для повноцінного життя підлітка і дорослих, зазначив Іван Сокол.