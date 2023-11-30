У ХАМАС заявили про готовність звільнити ще 10 заручників 

Бойовики ХАМАСу сьогодні заявили про готовність звільнити ще 10 ізраїльських заручників. У попередніх заявах сторін говорилося про вісьмох заручників та повернення трьох тіл загиблих.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Джерело у ХАМАСі повідомило, що сьогодні в рамках одноденного продовження режиму перемир’я 10 ізраїльських заручників будуть звільнені з сектора Гази, двоє з них мають російське громадянство.

У попередніх заявах сторін йшлося про вісьмох заручників та три тіла загиблих, які будуть повернуті сьогодні.

“Усі вони живі… Минулої ночі Ізраїль відхилив запропонований ХАМАСом список, що включав (повернення) трьох тіл”, — повідомило джерело.

Високопоставлений представник ХАМАСу також підтвердив повернення тіл трьох загиблих заручників.

ХАМАС готовий з