Суспільство

У ХАМАС заявили про готовність звільнити ще 10 заручників 

30 Листопада 2023 16:19
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ізраїль, полонені

Бойовики ХАМАСу сьогодні заявили про готовність звільнити ще 10 ізраїльських заручників. У попередніх заявах сторін говорилося про вісьмох заручників та повернення трьох тіл загиблих.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Джерело у ХАМАСі повідомило, що сьогодні в рамках одноденного продовження режиму перемир’я 10 ізраїльських заручників будуть звільнені з сектора Гази, двоє з них мають російське громадянство.

У попередніх заявах сторін йшлося про вісьмох заручників та три тіла загиблих, які будуть повернуті сьогодні.

“Усі вони живі… Минулої ночі Ізраїль відхилив запропонований ХАМАСом список, що включав (повернення) трьох тіл”, — повідомило джерело.

Високопоставлений представник ХАМАСу також підтвердив повернення тіл трьох загиблих заручників.

ХАМАС готовий з


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