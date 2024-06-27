Суспільство

У Google перекладачі з’явилася кримськотатарська мова
27 Червня 2024 16:53
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Компанія Google додасть 110 нових мов, зокрема кримськотатарську, до свого перекладача.

В компанії пояснили, що оновлення відбулося завдяки впровадженню великої мовної моделі — штучного інтелекту PaLM 2.

“Ми також анонсували ініціативу “1000 мов”, яка передбачає створення моделей штучного інтелекту, що підтримуватимуть 1000 найпоширеніших мов світу. Сьогодні ми використовуємо штучний інтелект, щоб розширити різноманітність мов, які ми підтримуємо. Завдяки нашій великій мовній моделі PaLM 2 ми починаємо додавати 110 нових мов до Google Перекладача, що є найбільшим розширенням за всю історію”, — розповіли в Google.

В компанії нагадали, що кримськотатарська належить до мов, які потребують додаткового захисту за класифікацією UNESCO.

В Google також повідомили, що продовжують співпрацювати з експертами-лінгвістами та носіями мов, щоб з часом додати ще більше мов і правил правопису до сервісу перекладу.


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