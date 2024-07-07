У Франції проходить другий тур парламентських виборів

У неділю у Франції відбудеться другий тур парламентських виборів, який змінить політичний ландшафт країни. Згідно з опитуваннями громадської думки, вкрай праве Національне об’єднання (RN) набере найбільшу кількість голосів, але, найімовірніше, не отримає більшості, передає Reuters.

Такий результат може втягнути країну в хаотичний “підвішений” парламент за кілька тижнів до Олімпійських ігор у Парижі, що серйозно підірве авторитет президента Еммануеля Макрона. Однаковою мірою, якщо націоналістична і євроскептична партія RN отримає більшість голосів, президент-єврофіл, який виступає за бізнес, може виявитися змушеним вступити у важке “співжиття”.

Партія RN Марін Ле Пен здобула історичну перемогу в першому турі голосування, що відбувся минулої неділі, тим самим погрожуючи створити перший ультраправий уряд у Франції з часів Другої світової війни.

Але після того, як минулого тижня центристські та ліві партії об’єднали свої зусилля у спробі створити барикаду проти RN, надії Ле Пен на те, що її партія отримає абсолютну більшість у 577-місних Національних зборах, зменшилися.

Опитування показують, що RN стане домінантною законодавчою силою, але не зможе досягти більшості в 289 місць, яка, на думку Ле Пен та її 28-річного протеже Джордана Барделла, дасть їм змогу претендувати на посаду прем’єр-міністра і різко зрушити Францію вправо.

Виборчі дільниці відкрилися сьогодні о 8 ранку за місцевим часом і закриються о 18:00 у малих містах і о 20:00 у великих містах, а до моменту закінчення голосування з’являться перші прогнози, що ґрунтуються на часткових підрахунках із вибіркових виборчих дільниць.

Багато чого залежатиме від того, чи дослухаються виборці до закликів провідних анти-RN-альянсів не допустити ультраправих до влади, чи підтримають вкрай правих претендентів.

Рафаель Глюксманн, член Європарламенту, який очолював ліву партію Франції на голосуванні в Європі минулого місяця, сказав, що розглядає недільний тур як простий референдум про те, “чи прийде сім’я Ле Пен до влади в цій країні”.

“Франція стоїть на краю прірви, і ми не знаємо, чи стрибнемо ми”, – сказав він в інтерв’ю радіостанції France Inter минулого тижня.

RN, яка давно стала ізгоєм для багатьох через свою історію расизму й антисемітизму, збільшила свою підтримку на тлі гніву виборців на Макрона, напружених бюджетів домогосподарств і проблем з імміграцією.

“У французького народу є реальне бажання змін”, – заявила Ле Пен у середу в інтерв’ю телеканалу TF1, додавши, що вона “дуже впевнена” в отриманні парламентської більшості.