Суспільство

У двох районах Запорізької області оголосять обов’язкову евакуацію дітей

28 Серпня 2023 16:53
читать на русском →
діти, евакуація

У двох районах Запорізької області буде оголошено обов’язкову евакуацію дітей. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

“У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов’язкову евакуацію з двох районів Запорізької області: Василівський район і Пологівський район. П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти”, – сказала Верещук.

Наразі, за словами Верещук, обов’язкову евакуацію дітей оголошено також в Харківській області (Куп’янській район, Вовчанська громада), Донецькій області (11 населених пунктів).

Вона зазначила, що евакуація є безкоштовною – усі видатки з перевезення, розміщення осіб, харчування тощо бере на себе держава.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Серпня 2023 20:42

Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було і просить припинити “френдлі файєр”
28 Серпня 2023 19:06

Росіяни тиснуть у напрямку Мар’їнки, – Генштаб
28 Серпня 2023 18:04

Зеленський зібрав Ставку: фронт, зброя і підготовка до зими
28 Серпня 2023 17:44

Співробітника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті, – ЗМІ
28 Серпня 2023 17:25

Росія має щонайменше 585 ракет — ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
усі думки