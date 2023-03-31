У Дніпрі злочинець дистанційно із СІЗО керував бандою рекетирів

У результаті спецоперації у Дніпрі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону.

Про це повідомляє СБУ.

За даними служби, до складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу.

У разі відмови платити «данину» – погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.

Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи.

Зокрема, учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні.

Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі.

Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад млн грн.

У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини.

Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.

Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінал, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі.

Саме він дистанційно керував угрупованням та «погоджував» перелік потенційних жертв зловмисників.

При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.