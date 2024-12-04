У Дніпрі затримали ще 5 організаторів “ухилянтських схем”

Військова контррозвідка СБУ та ДБР ліквідували масштабну схему, що дозволяла військовозобов’язаним уникати призову за допомогою фіктивних медичних документів.

До “схеми” були залучені працівники територіальних центрів комплектування, військовослужбовці, лікарі та посередники, які координували передачу грошей і підготовку підроблених довідок.

Зловмисники вписували тяжкі діагнози до історій хвороб, після чого виготовляли фальшиві медичні висновки про непридатність до служби. Документи передавалися до ТЦК, де клієнтів “списували” з обліку або надавали їм відстрочку.

Вартість таких послуг становила 12 тисяч доларів за людину.

Під час обшуків у підозрюваних виявили підроблену документацію, чорнові записи, понад 2 мільйони гривень готівкою та зброю.

Наразі п’ятьох організаторів схеми затримано. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.