Кримінал

У Дніпрі затримали колишнього бойовика “ЛНР”

30 Січня 2024 16:14
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Контррозвідка служби безпеки України затримала у Дніпрі бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО та готувався до “евакуації” в Луганськ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівкою російської спецслужби затриманий намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони та відстежував результати російських ракетних ударів.

Служба безпеки встановила, що за його “наведенням” окупанти обстріляли один із об’єктів міста під час повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року.

Гроші за виконання “розвідувально-підривної діяльності проти України” фігурант одержував на банківську картку. 

А в разі успішного виконання всіх поставлених завдань, ФСБ обіцяла своєму інформатору “евакуювати” його на тимчасово окуповану частину території Луганщини.

Втім співробітники СБУ завадили цьому і затримали його у власному помешканні.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми.


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