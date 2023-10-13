У Дніпрі командир взводу ЗСУ вимагав від підлеглих 600 тис. грн хабаря

Військовослужбовець одного з батальйонів ЗСУ вимагав неправомірну вигоду від чотирьох своїх підлеглих – по 150 тис. грн.

За несплату обіцяв завдати перешкод при проходженні служби й подальшого нарахування коштів за виконання бойових завдань, повідомляє прессслуба МВС.

“Фігуранта затримали під час отримання коштів. У службовому автомобілі виявили гроші, отримані як хабар, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази. Під час обшуку за місцем мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони”, – йдеться у повідомлені.

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.