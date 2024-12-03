Суспільство

У “Дії” відновили бронювання за 20 хвилин – Федоров
3 Грудня 2024 13:25
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дія, федоров
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З 1 грудня в “Дії” відновлено процес бронювання працівників, що займає всього до 20 хвилин.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Потрібно лише 20 хвилин, щоб подати співробітників на бронювання через “Дію”, — зазначив він.

Система автоматично підтягує актуальну кількість доступних для бронювання працівників і перевіряє їх відповідність вимогам.

“Дані передаються безпосередньо в реєстр Оберіг, без необхідності підписувати паперові накази чи звертатися до держустанов і ТЦК”, — додав міністр.

Позитивний результат бронювання автоматично з’явиться в “Резерв+”.


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