У “Дії” відновили бронювання за 20 хвилин – Федоров

З 1 грудня в “Дії” відновлено процес бронювання працівників, що займає всього до 20 хвилин.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Потрібно лише 20 хвилин, щоб подати співробітників на бронювання через “Дію”, — зазначив він.

Система автоматично підтягує актуальну кількість доступних для бронювання працівників і перевіряє їх відповідність вимогам.

“Дані передаються безпосередньо в реєстр Оберіг, без необхідності підписувати паперові накази чи звертатися до держустанов і ТЦК”, — додав міністр.

Позитивний результат бронювання автоматично з’явиться в “Резерв+”.