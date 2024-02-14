Економіка

У цьому році Німеччина витратить на виробництво боєприпасів 3,5 млрд євро — Пісторіус

14 Лютого 2024 17:22
читать на русском →
зброя, німеччина
Міністр Оборони Німеччини Борис Пісторіус / Фото: AP

Міністр Оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у цьому році країна витратить на виробництво боєприпасів 3,5 мільярди євро.

Про це Борис Пісторіус сказав перед відкриттям 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

“Ми обговоримо координацію військову підтримку України не лише на сьогоднішньому етапі, а й в довготривалій перспективі. Мушу сказати, що за кілька днів буде вже друга річниця вторгнення Росії в Україну. А загалом Україна чинить опір російські агресії вже протягом 10 років. І треба відзначити, що зараз РФ становить найбільшу загрозу країнам-членам НАТО”, — сказав глава Міноборони ФРН.

Пісторіус зауважив, що за ці два роки обговорювалися питання зміцнення військового потенціалу України, і “багато було вже зроблено”.

Зараз вже йдеться про довгострокове підвищення військових спроможностей і можливостей коаліції. Варто зазначити що вже створена авіаційна коаліція, до якої приєдналися 15 країн. Аналізуючи перебіг війни в Україні, яку розпочала Росія, треба сказати, що авіація — головний чинник успіху в майбутньому. Це наша відповідь на виклики війни в Україні. Створена також і танкова коаліція, де Німеччина разом із Польщею відіграє провідну роль”, — сказав він.

Пісторіус нагадав, що на початку цього тижня за його присутності, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца було закладено будівництво заводу, де вироблятимуть артбоєприпаси.

“І як показала ця війна, снаряди — це найголовніше для країн НАТО у військовій підтримці України, яка відчуває їх брак. Як і всьому світі їх виробництво недостатнє. І я вітаю дії німецької промисловості, яка починає займатися цим питанням зараз і це важливо в майбутньому. Цього го року Німеччина витратить на виробництво снарядів 3,5 млрд євро”, — сказав міністр.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2024 17:49

В Україні є рішення, як осліпити російські “Орлани”, – Зеленський
14 Лютого 2024 18:05

Росіяни вдарили ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук на Харківщині
14 Лютого 2024 16:44

RUSI: Траєкторія війни. Кремль розраховує на перемогу до 2026 року
14 Лютого 2024 16:00

Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини значно перевищує норму
14 Лютого 2024 15:27

Українські перевізники планують провести акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки