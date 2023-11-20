Суспільство

У Чорному морі затонуло судно, яке вийшло з російського порту

20 Листопада 2023 21:59
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чорне море

Турецьке судно Kafkametler, яке зникло 19 листопада під час шторму в Чорному морі, затонуло біля узбережжя Туреччини.

Про це повідомив голова турецького МВС Алі Ерлікая, його цитує агентство Anadolu.

Судно затонуло після того, як вдарилося об хвилеріз неподалік порту міста Ереглі.

У МВС також підтвердили, що на момент аварії на борту перебували 12 моряків-громадян Туреччини. Тіло одного з них виявили на березі, інші вважаються зниклими безвісти.

Міністр додав, що у пошуково-рятувальних роботах беруть участь 797 осіб.

«Наші пошуково-рятувальні операції продовжуються в тому масштабі, який дозволяє погода, з використанням 295 транспортних засобів, 2 літаків, 1 вертольота та патрульних катерів. Ми сподіваємося знайти 11 зниклих безвісти членів екіпажу якнайшвидше», – сказав Ерлікая.


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