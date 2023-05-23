Кримінал

У Черкасах затримано корегувальника з Херсона

23 Травня 2023 10:14
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Контррозвідка СБУ викрила на Черкащині агента головного управління генерального штабу зс рф.

Він збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України.

Як повідомили в СБУ, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з «пропозицією» негласної співпраці.

За вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець.

На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб.

Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото.

Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника в Черкасах під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки.


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