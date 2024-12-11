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У Британії пройшли перші успішні випробування лазерної зброї
11 Грудня 2024 12:48
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британія, зброя
Лазерна система Raytheon на бронемашині Wolfhound / des.mod.uk

Армія Великої Британії успішно випробувала високоенергетичну лазерну зброю, знищивши безпілотник із бронетранспортера, повідомило Міністерство оборони країни.

Лазерна установка була змонтована на бронетранспортері Wolfhound. Під час випробувань на полігоні Реднор у центральному Уельсі військовослужбовці 16-го Королівського полку артилерії змогли відстежити та знищити ціль у повітрі.

Міністерка оборонних закупівель Марія Ігл зазначила, що це випробування демонструє прагнення Великої Британії залишатися лідером у військових інноваціях. За її словами, успішне тестування лазерної системи стало значним кроком вперед у розвитку оборонних можливостей країни й підтверджує майстерність британських інженерів.

Розробкою лазерної установки займалися Департамент оборонного обладнання Великої Британії разом із Лабораторією оборонної науки та технологій Hersa у співпраці з промисловим консорціумом, очолюваним Raytheon UK.


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