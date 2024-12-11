У Британії пройшли перші успішні випробування лазерної зброї

Армія Великої Британії успішно випробувала високоенергетичну лазерну зброю, знищивши безпілотник із бронетранспортера, повідомило Міністерство оборони країни.

Лазерна установка була змонтована на бронетранспортері Wolfhound. Під час випробувань на полігоні Реднор у центральному Уельсі військовослужбовці 16-го Королівського полку артилерії змогли відстежити та знищити ціль у повітрі.

Міністерка оборонних закупівель Марія Ігл зазначила, що це випробування демонструє прагнення Великої Британії залишатися лідером у військових інноваціях. За її словами, успішне тестування лазерної системи стало значним кроком вперед у розвитку оборонних можливостей країни й підтверджує майстерність британських інженерів.

Розробкою лазерної установки займалися Департамент оборонного обладнання Великої Британії разом із Лабораторією оборонної науки та технологій Hersa у співпраці з промисловим консорціумом, очолюваним Raytheon UK.