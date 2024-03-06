Суспільство

У Бердянську підірвали організаторів “виборів” Путіна

6 Березня 2024 14:02
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окупація
Бердянська набережна / Фото: Бердянська міська рада

В окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух 6 березня, після якого російські загарбники заявили про підрив організаторів фейкових виборів.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Повідомляється, що в результаті вибуху постраждала жінка. Від отриманих травм вона загинула.

Згодом у Бердянській МВА поінформували, що в місті було ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів.

“Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську”, – йдеться в заяві військової адміністрації.


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