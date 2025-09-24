У Башкирії палає нафтохімічний комплекс Газпрому, вночі вибухи лунали у Льгові та Бєлгороді

У російському Салаваті зранку 24 вересня спалахнула потужна пожежа на одному з найбільших нафтохімічних комплексів Газпрому. Дим від пожежі видно з усіх частини міста, місцеві повідомляли про гучні звуки.

Місцеві Telegram-канали публікують відео з місця.

Нафтохімічний комплекс у Салаваті був під ударом всього кілька тижнів тому — 18 вересня. Тоді дрони вразили ключову установку заводу.

ТОВ “Газпром нефтехим Салават” входить до структури ПАТ “Газпром” та управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини і випускає понад 150 видів продукції, включаючи бензин, дизельне пальне, мазут, бітум і поліетилен. За даними сервісу Rusprofile, у 2024 році виторг компанії склала 303 млрд рублів, а чистий прибуток — 4,4 млрд.

Також вночі під атакою українських дронів опинилося місто Льгов на Курщині, сталася пожежа на підстанції.

“Є пошкодження інфраструктури, об’єктів енергетики. Основна частина споживачів у Льгові та Льговському районі тимчасово залишається без електрики”, — повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн.

Місцеві канали публікують відео. Жителі в коментарях і в соцмережах також повідомляють про кілька вибухів у Рильську і відсутність світла в деяких районах.

Наслідки атаки на підприємство у Бєлгороді / Фото: t.me/vvgladkov

Про атаку ЗСУ повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. У Бєлгороді зафіксовано влучання у комерційне підприємство, загорілася одна будівля. За даними російських Telegram-каналів, удар припав на “Бєлгородський завод фрез і спецінструменту”. Відомо про шістьох поранених.

Вибухи вночі лунали й у Таганрозі. Про це повідомляють місцеві пабліки, викладаючи відео з моментами відбиття атаки. Наслідки уточнюються.

За даними Міноборони РФ, за ніч сили ППО збили 70 українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Курської, Ростовської, Волгоградської областей, територією анексованого Криму і над акваторією Чорного моря.