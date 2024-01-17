Суспільство

У Башкортостані масові протести: після вироку суду активісту розпочалися сутички з ОМОН

17 Січня 2024 12:45
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рф, протест

У Башкортостані, що входить до складу Росії, у середу, 17 січня, кілька тисяч людей влаштували акцію протесту біля будівлі суду в місті Баймак. Це сталося після того, як суд засудив до чотирьох років позбавлення волі активіста, захисника гори Куштау Фаїля Алсинова у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Протестувальники кидали в омонівців сніг і шапки, поліцейські застосували кийки і сльозогінний газ.

Про це повідомляє “Медуза”.

Справу проти Алсинова порушили через його висловлювання на акції протесту у квітні 2023 року. Під час свого виступу Алсинов сказав фразу башкирською “кара халик”, що означає умовну назву феодально-залежного населення Золотої Орди. Експертиза, проведена під час розслідування, вирішила, що це словосполучення “відповідає значенню слів “хачі”, “чурки”, “чорномазі””. Справу проти Алсинова порушили на вимогу глави Башкортостану Радія Хабірова. Алсинов не визнав провину і має намір оскаржити рішення суду, пише видання.

Вирок Алсинову мали винести 15 січня. Однак тоді біля суду відбулася акція протесту, в якій взяли участь близько тисячі людей. Тож оголошення вироку перенесли на 17 січня.

У середу, як відзначають Rusnews, до будівлі суду прийшли кілька тисяч демонстрантів. За даними “Верстки”, йдеться про три тисячі людей. За словами очевидців, присутніх у кілька разів більше, ніж на акції протесту 15 січня. Телеграм-канал “Говорит НеМосква” повідомляє, що на протест вийшло близько 10 тисяч людей. При цьому температура надворі сягає мінус 20 градусів.

Повідомляється, що перед оголошенням вироку поліцейські перекрили дорогу в Баймаку і не пропускали автомобілі. Очевидці стверджували, що в місті глушать інтернет. Протестувальники скандували “Свободу!”, а також вимагали, щоб глава Башкортостану Радій Хабіров пішов у відставку.

Як повідомив кореспондент телеграм-каналу “Говорит НеМосква”, після оголошення вироку біля будівлі суду почалися затримання. За його словами, перших демонстрантів затримали після того, як протестувальникам вдалося відтіснити на кілька метрів бійців ОМОНу зі щитами, які стояли біля будівлі суду. Кількох затриманих повалили на землю.

За даними очевидців, омонівці били протестувальників кийками, у відповідь їх закидали шматками снігу, а також рукавичками і шапками. Також повідомляється, що у бік омонівців летіли їхні ж кийки. За даними телеграм-каналів “Куштау Байрам” і Sota, проти людей застосували сльозогінний газ. “Говорит НеМосква” повідомляє, що в протестувальників кидали димові шашки, які активісти кинули назад в омонівців.

За різними оцінками, затримано від п’яти до кількох десятків протестувальників. Sota пише, що щонайменше двоє учасників мітингу постраждали: в однієї людини розбите обличчя, в іншої травмована нога. “Куштау Байрам” повідомляє, що іншому активісту — Салавату Ідельбаєву — вручили повістку до військкомату. Після цього, як зазначається, його відвезли у ФСБ. У МВС Башкортостану поки це не коментували.


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