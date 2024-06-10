У Баренцовому морі спалахнув російський протичовновий корабель, – Плетенчук

У Баренцовому морі на російському протичовновому кораблі “Адмірал Левченко” сталася пожежа.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За його словами, зараз на кораблі триває “боротьба за живучість”, також на ньому перебуває кілька сотень екіпажу. Речник каже, що причина пожежі — в загорянні однієї з установок двигуна.

“Так буває, коли “свєрхдєржава” отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на розв’язання цієї проблеми”, — розповів Плетенчук.