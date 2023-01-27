Політика

У армії РФ серйозні проблеми з командирами нижньої ланки – розвідка

27 Січня 2023 15:23
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Росія має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. У передових підрозділах окупаційних військ не вистачає приблизно 40 відсотків молодших командирів.

Про це в коментарі “РБК-Україна” повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

За його словами, нестача спостерігається зокрема в ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

«Російська Федерація продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає», – сказав Андрій Черняк.

Саме тому мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями, і на їхнє місце присилають нове «гарматне м’ясо», уточнив представник воєнної розвідки України.

Також, за його словами, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях.

«Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей. Тому, за нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися», – зазначив Андрій Черняк.


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