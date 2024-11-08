Економіка

У 2025 році вчителям піднімуть зарплату
8 Листопада 2024 16:33
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освіта, школа
Навчальний процес у підземній школі в Люботині, Харківщина / Фото: Суспільне

Уряд ухвалив рішення щодо надбавок до зарплати для вчителів, про що повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Згідно з нововведеннями, у 2025 році вчителі отримають такі надбавки:

  • з 1 січня — 1000 гривень (1300 гривень до сплати податків);
  • з 1 вересня — 2000 гривень (2600 гривень до сплати податків).

Лісовий наголосив, що, хоча ці надбавки не вирішують усіх проблем, це важливий крок на шляху до покращення умов для освітян, навіть за умов воєнного стану та бюджетного дефіциту.

У серпні Оксен Лісовий повідомив, що середня зарплата вчителя в Україні становить близько 12 тисяч гривень, а у педагогів дошкільних установ — лише 6 тисяч гривень.

“Це точно не та зарплата, яку я, як міністр, як громадянин і як батько, хотів би бачити у вчителів”, – підкреслив Лісовий.

У 2025 році зарплата вчителів стане вищою. Сьогодні за ініціативою Президента України Володимир Зеленський і рішучої…

Posted by Оксен Лісовий on Friday, November 8, 2024

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