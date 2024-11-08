У 2025 році вчителям піднімуть зарплату

Уряд ухвалив рішення щодо надбавок до зарплати для вчителів, про що повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Згідно з нововведеннями, у 2025 році вчителі отримають такі надбавки:

з 1 січня — 1000 гривень (1300 гривень до сплати податків);

з 1 вересня — 2000 гривень (2600 гривень до сплати податків).

Лісовий наголосив, що, хоча ці надбавки не вирішують усіх проблем, це важливий крок на шляху до покращення умов для освітян, навіть за умов воєнного стану та бюджетного дефіциту.

У серпні Оксен Лісовий повідомив, що середня зарплата вчителя в Україні становить близько 12 тисяч гривень, а у педагогів дошкільних установ — лише 6 тисяч гривень.

“Це точно не та зарплата, яку я, як міністр, як громадянин і як батько, хотів би бачити у вчителів”, – підкреслив Лісовий.