Тисячі людей вийшли на протести проти расизму у Британії

Ввечері у середу тисячі протестувальників проти расизму вийшли на мітинги у містах і селищах по всій Великій Британії.

Про це повідомляє ВВС.

Протести у місцях, де очікували на антимігрантські мітинги, зокрема у північному Лондоні, Брістолі та Ньюкаслі, мали переважно мирний характер, тоді як мітингувальники проти расизму вигукували «Тут раді біженцям».

Поліція була готова до виникнення насильства під час понад 100 запланованих демонстрацій, тому у середу були задіяні тисячі правоохоронців.

Зазначається, що ввечері 7 серпня на головних вулицях по всій країні власники магазинів забивали дошками вікна та передчасно зачинялися через очікування продовження насильства під час протестів. Водночас було повідомлено лише про декілька затримань протягом вечора, оскільки демонстрації переважно пройшли мирно.

Зокрема у Ліверпулі сотні людей зібралися біля офісу служби надання притулку, щоб підтримати біженців та мігрантів. Поліція у Лондоні повідомила про тисячі людей, які приєдналися до протестів у районах Волтемстоу та Норт-Фінчлі, які «пройшли без серйозних інцидентів». Також близько 1500 протестувальників проти расизму зібралися у Брістолі і 2000 – у Брайтоні.

Повідомлялося про заворушення під час вчорашніх протестів у Кройдоні, де близько 50 людей кидали предмети на дорогу і пляшки у поліцейських, однак ці інциденти не були пов’язані із протестами. Загалом було здійснено затримання вісьмох людей. У Белфасті стався аналогічний інцидент.