Політика

Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону з Україною

29 Листопада 2023 08:00
читать на русском →
кордон, польща

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск звинуватив уряд Матеуша Моравецького в бездіяльності стосовно ситуацію з блокуванням кордону з Україною.

Про це повідомляє місцеве видання PAP.

«Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів», – сказав політик.

Згідно з його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію.

Він наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. Згідно з його словами, Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами.

«Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні», – сказав Туск.

Він також додав, що вивчає цю проблему і проводить зустрічі з політиками й експертами, які займатимуться питанням кордону.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Листопада 2023 07:03

Politico назвало Зеленського мрійником року у Європі
29 Листопада 2023 09:45

Депутат Лабазюк вийшов з-під варти менш ніж за добу. За нього внесли понад 40 млн грн застави
29 Листопада 2023 08:00

Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону з Україною
29 Листопада 2023 07:33

Сили оборони відбили атаки окупантів на семи напрямках, – Генштаб
29 Листопада 2023 07:16

Нічна атака РФ: ППО знищила усі “шахеди”, ракета Х-59 не досягла цілі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки