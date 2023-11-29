Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону з Україною

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск звинуватив уряд Матеуша Моравецького в бездіяльності стосовно ситуацію з блокуванням кордону з Україною.

Про це повідомляє місцеве видання PAP.

«Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів», – сказав політик.

Згідно з його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію.

Він наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. Згідно з його словами, Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами.

«Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні», – сказав Туск.

Він також додав, що вивчає цю проблему і проводить зустрічі з політиками й експертами, які займатимуться питанням кордону.