Премʼєр-міністр Дональд Туск оголосив про приєднання Польщі до “Спільної декларації про підтримку України” (Joint Declaration of Support for Ukraine), яку погодили лідери країн “Групи семи” (G7).

Про це Туск заявив на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу за підсумками зустрічі в Києві.

«Ми будемо співпрацювати в усіх інших форматах, тому я повідомив пана Президента, що Польща приєдналася сьогодні до декларації “Групи семи”, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі. Це декларація має мобілізувати демократичні держави вільного світу для підтримки України та її безпеки», – сказав він.

Туск також наголосив, що Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до Європейського Союзу, щоб повне членство України швидко відбулося.