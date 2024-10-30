Політика

Туреччина звернулась до ООН із вимогою заборонити відправку зброї Ізраїлю
30 Жовтня 2024 14:51
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ізраїль, оон, туреччина
Прапор Туреччини / Фото з відкритих джерел

Туреччина закликала ООН заборонити постачання зброї, амуніції та супутнього обладнання Ізраїлю.

Про це інформує Hürriyet Daily News.

“Ми робимо цей колективний заклик до негайних кроків, щоб припинити надання або передачу зброї, боєприпасів і відповідного обладнання Ізраїлю у всіх випадках, коли є розумні підстави підозрювати, що вони можуть бути використані на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим, як передбачено у резолюції ES-10/24 Генеральної асамблеї від 18 вересня 2024 року”, – сказав представник Туреччини в ООН.

Зокрема, Їлдиз закликав усі країни залишатися на “правильній стороні історії” і приєднатися до колективної ініціативи. Він також підкреслив, що “кровопролиття має припинитися”.

Крім того, у листі міститься заклик до Ради безпеки ООН використати всі наявні інструменти і вимагати негайного припинення вогню в регіоні, безперешкодної доставки гуманітарної допомоги та дотримання норм міжнародного права.


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