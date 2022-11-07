Туреччина так і не пустила російські військові кораблі до Чорного моря, вони повертаються до Владивостока

Кораблі російського Тихоокеанського флоту з початку лютого чекали від турецької влади дозволу перетнути Босфор, щоб увійти до Чорного моря, але Анкара так і не дозволила їм цього зробити.

Кораблі, зокрема ракетний крейсер Тихоокеанського флоту “Варяг” та великий протичовновий корабель “Адмірал Трібуц”, були помічені шипспоттерами в неділю, 6 листопада, у Сінгапурській протоці на шляху до місця свого базування у Владивостоці.

“Бачите літери “Z” і “V” на трубах? Це, як у старому анекдоті: “Не знадобилося”. І все через Туреччину з її протоками. А чекали 9 місяців. Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли”, – написав керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його даними, “Варяг” та “Адмірал Трибуц” стояли в Середземному морі з 2 лютого і готувалися до перекидання до Чорного моря, щоб атакувати українську територію.