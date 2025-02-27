Політика

Туреччина готова відправити миротворців в Україну, – Bloomberg
27 Лютого 2025 16:41
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Турецький солдат / Фото: GMF
Турецький солдат / Фото: GMF

Туреччина розглядає можливість направлення військових для участі в миротворчих силах в Україні, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив це питання під час окремих зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, які відбулися на початку лютого в Анкарі.

США виключають свою пряму участь у миротворчій місії, однак підтримують ініціативи європейських союзників, які розглядають створення миротворчих сил. У цьому контексті роль Туреччини може стати ключовою для контролю за потенційним перемир’ям, зазначає Bloomberg.

Раніше Росія виступала проти залучення країн НАТО до миротворчих місій в Україні.


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