Три моделі Apple Watch, які точно заслуговують на вашу увагу

Смарт-годинник — це, перш за все, ваш надійний помічник у контролі за власним здоров’ям. Окрім фіксації фізичного стану, за його допомогою можна також обмінюватися швидкими повідомленнями та здійснювати дзвінки.

Безумовно, з кожним роком функціонал смарт-годинника стає ширшим, зростає і кількість моделей на ринку. Єдиний недолік — багато з них не заслуговують на увагу.

Чого не скажеш про смарт-годинники Apple. Тут якість збірки, деталей, функціоналу і швидкості роботи — поза конкуренцією. Популярна модель — SE, переваги якої детальніше можна вивчити за посиланням https://yabloki.ua/rus/apple-watch/apple-watch-series-se/, незважаючи на бюджетність, на кілька поколінь випереджає аналоги. Але на цьому сюрпризи від Apple не закінчуються.

Найкращі моделі у 2023 році

Функціонал і вартість відрізняються залежно від обраного покоління розумних годинників від Apple. Одні й дешевші та мають базовий функціонал, інші з преміум-сегмента і транслюють навіть показники ЕКГ. Ось три популярні моделі у 2023 році.

Apple Watch Ultra. Преміальний смарт-годинник, який заслуговує на увагу поціновувачів високої якості.

Як основний матеріал корпусу використано титан. Клас захисту від води — WR100, тому гаджет можна надягати на більшість водних видів спорту.

Час роботи без зарядки близько 18 годин. Встановлено прямокутний дисплей на 49 мм з роздільною здатністю 502х410. Усередині настроювані екрани на матриці OLED LTPO.

Apple Watch SE. Бюджетна модель в алюмінієвому корпусі, який зовсім не псує враження.

Є захист від вологи та механічних ударів. Керування через сенсорний екран, куди приходять сповіщення і дзвінки. Дисплей трохи менший за інші, всього 40 мм з роздільною здатністю 324х394. Матриця аналогічна — OLED LTPO. Встановлено процесор S8 SiP на 2 ядра, якого вистачає для всіх повсякденних завдань.

Apple Watch 8. Важлива перевага — автономність до 18 годин активного використання і сенсорний екран для управління. Процесор S8 на 2 ядра з вбудованою пам’яттю в 32 Гб. Можна оплачувати покупки безконтактно і користуватися якісним дисплеєм на 45 мм з роздільною здатністю 396 х 484.

За посиланням https://yabloki.ua/rus/apple-watch/apple-watch-series-8/ Apple Watch Series 8 можна вибрати у відповідному дизайні.

Важливі характеристики

Обираючи розумний гаджет для повсякденного життя, потрібно орієнтуватися на кілька показників:

акумулятор. Нові покоління краще зберігають заряд, але й базової комплектації SE вистачить для цілого дня відповідей на повідомлення та дзвінки;

Нові покоління краще зберігають заряд, але й базової комплектації SE вистачить для цілого дня відповідей на повідомлення та дзвінки; екран. Що більший дисплей, то зручніше читати та відповідати на повідомлення;

Що більший дисплей, то зручніше читати та відповідати на повідомлення; процесор. Техніка Apple має відповідні процесори під кожен пристрій, завдяки чому гальмування або лаги практично не зустрічаються;

Техніка Apple має відповідні процесори під кожен пристрій, завдяки чому гальмування або лаги практично не зустрічаються; датчики. Якщо хочете відстежувати більше фізичних показників, то вам потрібна модель Ultra. Watch SE мають тільки GPS, компас, альтиметр, акселерометр, датчик серцевого ритму і гіроскоп;

Якщо хочете відстежувати більше фізичних показників, то вам потрібна модель Ultra. Watch SE мають тільки GPS, компас, альтиметр, акселерометр, датчик серцевого ритму і гіроскоп; функції для спорту. Є вбудовані додатки для відстеження бігу, велоспорту, плавання і тренажерного залу. Кожну функцію можна налаштувати під свій стиль вправ.

Таким чином, перед покупкою ще раз уважно запитайте себе, які завдання ви ставите перед смарт-годинником. У будь-якому разі відповідну модель ви підберете.