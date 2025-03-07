Trustee Plus: оновлений криптогаманець з вбудованою картою та новими можливостями

Команда Trustee Plus представила оновлений криптогаманець. Він включає сучасні технології для управління цифровими активами та велику кількість нововведень. Застосунок відкриває доступ до швидких криптовалютних переказів і оплат у повсякденному житті, надаючи ще більше зручності та безпеки.

Важливою новинкою є інтеграція фізичної платіжної картки Trustee Plus, що дозволяє здійснювати оплату безпосередньо з криптовалютного балансу. Користувачі можуть безперешкодно оплачувати покупки в магазинах та торгових точках через звичайні POS-термінали. Зараз отримати картку можна отримати в країнах Європи, куди виїхали мільйони українців. Вже скоро компанія планує розширити цю послугу для жителів України.

Аналітики вже відзначили зміни та залишили Trustee відгуки щодо фізичної картки. На їх думку, завдяки відсутності посередників і комісій, використання криптовалют стає зручнішим, а транзакції — швидкі та вигідні.

Також додано персональний IBAN, який дозволяє здійснювати перекази до 10 000 євро за одну операцію. Це значно спрощує оплату комунальних послуг. Ви навіть можете купити нерухомість чи авто без участі традиційних банків.

Однією з інновацій є функція Swipe-to-Send. Для переказу грошей тепер достатньо ввести суму та струснути смартфон. Переказ відбувається миттєво, без необхідності виконувати зайві кроки.

“Ми врахували всі побажання наших користувачів і поєднали їх з останніми досягненнями фінансових технологій. Trustee Plus — це не просто криптогаманець, а універсальний інструмент для зручного й безпечного управління криптовалютами”, — підкреслив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Завдяки оновленій технічній підтримці, яка стала ще швидшою, користування застосунком стало значно комфортнішим. У найближчому майбутньому компанія планує запуск обслуговування для VIP-користувачів, що дозволить надавати ще кращий рівень обслуговування.

Реферальна програма також зазнала змін: за кожного нового користувача, що оформить картку завдяки вашій пораді, ви отримаєте п’ять євро. Кошти можна залишити собі, повністю передати новому клієнту або поділити.

Trustee Plus впевнено утримує звання українського Web3-проєкту, що розвивається найбільш динамічно. Продукт увійшов до рейтингу провідних криптогаманців від Incrypted. Ба більше, нещодавно вийшов свіжий перелік найкращих криптокарток 2025 року, де рішення від компанії займає одну з вищих позицій.

З новим Trustee Plus криптовалюти виходять за межі інвестицій і стають частиною щоденних фінансових операцій. Завантажуйте застосунок в App Store чи Google Play і відкрийте для себе нову еру цифрових фінансів.