Трамп заявив, що Україна здатна повернути всі окуповані території за підтримки ЄС та НАТО

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Україна має всі шанси відновити свої кордони завдяки підтримці Європейського Союзу та НАТО. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що після трьох з половиною років війни Росія не досягла успіху, хоча мала завершити її за тиждень. «Це не додає Росії сили, а навпаки, робить її схожою на “паперового тигра”», – заявив він.

Він наголосив, що війна створює серйозні економічні проблеми для Росії, зокрема дефіцит пального, довгі черги на заправках та виснаження економіки через великі витрати на війну. За його словами, Україна має «великий дух, що лише міцнішає», і зможе відновити свої території.

Реклама

Реклама

«З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи і НАТО кордони України, з яких почалася війна, цілком реально відновити. А можливо, навіть піти далі», – написав Трамп.

Американський президент також додав, що США продовжать постачати зброю НАТО, «щоб альянс міг використовувати її на власний розсуд».