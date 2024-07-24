Політика

Трамп заявив, що готовий провести дебати з Гарріс
24 Липня 2024 13:39
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Камала Гарріс, трамп
Кандидат у президенти США Дональд Трамп / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Кандидат у президенти США Дональд Трамп планує провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначило, що дебати, які заплановані на 10 вересня, проводитиме телеканал ABC News. 

Журналісти зауважили, що під час телефонної конференції з репортерами Трамп заявив, що вестиме дебати з Гарріс, незалежно від того, чи буде це ABC, і сказав, що він “готовий провести більше, ніж одні дебати”.

Також він акцентував на важливості дебатів для президентських перегонів.

“Я вважаю, що, незалежно від того, висуваєтеся ви від демократів чи республіканців, проведення дебатів – це обов’язкова умова”, – додав він.


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