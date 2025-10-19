Трамп відреагував на протести “No Kings” скандальним ШІ-відео, де він бомбить протестувальників бурою рідиною

Увечері 18 жовтня, після того як у США відбулися масштабні антипрезидентські протести під гаслом «No Kings», Дональд Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social відео, створене за допомогою штучного інтелекту. У ролику він зображений у короні, керує винищувачем із написом «King Trump» і «бомбить» учасників акцій бурою рідиною.

Як пише The Daily Beast, у ролику 79-річний Трамп постає в образі «короля» з золотою короною, який керує винищувачем із написом «KING TRUMP». Під музику з фільму Top Gun він пролітає над натовпом протестувальників і «бомбить» їх бурою рідиною.

The Independent зазначає, що відео швидко стало вірусним і викликало хвилю критики. Організатори протестів назвали публікацію провокаційною та принизливою, звинувативши президента у зловживанні технологіями штучного інтелекту для висміювання громадянських протестів.

Реклама

Реклама

Трамп не супроводжував пост жодним коментарем, але раніше називав учасників «No Kings» «анархістами» та «людьми, які не розуміють, що таке порядок».

Відео набрало сотні тисяч переглядів лише за перші години після публікації. Частина його прихильників сприйняла ролик як жарт, тоді як критики побачили в ньому прояв презирства до демократичних цінностей.

Аналітики відзначають, що це відео стало черговим прикладом використання штучного інтелекту у політичній комунікації, коли межа між сатирою та дезінформацією фактично стирається.