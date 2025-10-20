        Політика

        Трамп спростував повідомлення FT про те, що він закликав Зеленського віддати Путіну весь Донбас

        Віктор Алєксєєв
        20 Жовтня 2025 07:51
        Трамп піднімається на борт Air Force One / Фото Reuters
        Трамп піднімається на борт Air Force One / Фото Reuters

        Донбас повинен бути «розділений», щоб закінчити війну, при цьому більша його частина залишиться під контролем Росії. З такою заявою з приводу завершення російсько-української війни виступив президент США Дональд Трамп, передає DW.

        “Нехай все залишиться так, як є. Зараз він уже розділений. Я думаю, 78% регіону вже зайнято Росією”, – сказав Трамп журналістам на борту президентського літака Air Force One.

        «Пізніше вони зможуть про щось домовитися між собою. Але зараз обидві сторони конфлікту повинні зупинитися по лінії фронту – розійтися по домівках, припинити бойові дії, припинити вбивати людей», – сказав глава Білого дому.

        При цьому Трамп спростував інформацію зі статті The Financial Times, опубліковану раніше 19 жовтня. У ній стверджувалося, що американський президент під час зустрічі із Зеленським закликав його віддати Росії весь Донбас, додаючи, що в іншому випадку Путін «знищить» Україну.


