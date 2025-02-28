Політика

Трамп хоче запровадити державну мову в США, – WSJ
28 Лютого 2025 17:23
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Президент США Дональд Трамп демонструє підписаний указ в Овальному кабінеті / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп демонструє підписаний указ в Овальному кабінеті / Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп має намір підписати указ, яким англійська мова вперше в історії країни отримає офіційний статус.

Як повідомляє The Wall Street Journal, документ скасовує вимогу про обов’язкове надання федеральними установами мовної допомоги для неангломовних громадян, запроваджену ще за президентства Білла Клінтона. Водночас державні органи зможуть продовжувати надавати послуги іншими мовами за потреби.

За даними видання, адміністрація Трампа обґрунтовує це рішення прагненням до єдності, підвищення ефективності роботи уряду та спрощення державного адміністрування.

Зараз понад 78% населення США вдома розмовляють англійською, однак у країні поширені й інші мови.


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